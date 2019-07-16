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Панова рассказала, за какие качества полюбила режиссера Мегердичева

Актриса заметила, что для совместной жизни ей нужен был сложившийся самодостаточный человек.

Панова рассказала, за какие качества полюбила режиссера Мегердичева
Панова полюбила Мегердичева за чувство юмора/globallookpress.com

Актриса Елена Панова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что со своим будущим супругом, режиссером и сценаристом Антоном Мегердичевым, познакомилась, уже будучи состоявшейся актрисой.

Елена Панова вышла замуж уже в зрелом возрасте/globallookpress.com

«Мы встретились взрослыми людьми, сложившимися в профессии. Я всегда понимала, что мне нужен именно такой самодостаточный человек, как Антон. Он стал режиссёром картины, в которой я играла одну из главных ролей – «Бой с тенью-2». Конечно, мы по-разному смотрели на творческий процесс. Возникали жаркие споры. Честно сказать, я не ожидала, что получится такая качественная режиссерская работа. А потом у меня наступило бесконечное семейное счастье», – рассказала актриса.

По словам Елены Пановой, своего супруга она полюбила за прекрасное чувство юмора, за то, что он всегда прислушивается к ее мнению. Кроме того, у них очень много совместных интересов.

«С девства у меня в голове никогда не было перед глазами правильной хорошей семьи. Какое-то время я спокойно относилась к одиночеству. А потом вдруг поняла, что не хочу быть одна. Один приятель мне сказал, чтобы я не переживала. По его мнению, я должна была выйти замуж и даже не понять, как так произошло. Так, кстати, в итоге и получилось», – заявила Елена Панова.

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Антон МегердичевБорис КорчевниковЕлена ПановаКартина "Бой с тенью-2"Программа "Судьба человека"

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Панова рассказала, за какие качества полюбила режиссера Мегердичева
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