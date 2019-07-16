Панова рассказала, за какие качества полюбила режиссера Мегердичева

Актриса Елена Панова стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, что со своим будущим супругом, режиссером и сценаристом Антоном Мегердичевым, познакомилась, уже будучи состоявшейся актрисой.

«Мы встретились взрослыми людьми, сложившимися в профессии. Я всегда понимала, что мне нужен именно такой самодостаточный человек, как Антон. Он стал режиссёром картины, в которой я играла одну из главных ролей – «Бой с тенью-2». Конечно, мы по-разному смотрели на творческий процесс. Возникали жаркие споры. Честно сказать, я не ожидала, что получится такая качественная режиссерская работа. А потом у меня наступило бесконечное семейное счастье», – рассказала актриса.

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По словам Елены Пановой, своего супруга она полюбила за прекрасное чувство юмора, за то, что он всегда прислушивается к ее мнению. Кроме того, у них очень много совместных интересов.

«С девства у меня в голове никогда не было перед глазами правильной хорошей семьи. Какое-то время я спокойно относилась к одиночеству. А потом вдруг поняла, что не хочу быть одна. Один приятель мне сказал, чтобы я не переживала. По его мнению, я должна была выйти замуж и даже не понять, как так произошло. Так, кстати, в итоге и получилось», – заявила Елена Панова.