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Дарья Повереннова поделилась рецептом борьбы с лишним весом

Актриса заметила, что если у нее он начинает превышать 52 килограмма, то ей становится некомфортно.

Дарья Повереннова поделилась рецептом борьбы с лишним весом
Повереннова назвала свой идеальный вес/globallookpress.com/

Актриса Дарья Повереннова в Instagram ответила своим поклонникам, которые заявили, что звезде не мешало бы поправиться. Она не знает ни одного человека, которому комфортно с лишним весом. Как отметила звезда, если она начинает весить свыше 52 килограммов, то испытывает дискомфорт.

«Сразу и бегается тяжелее, и больше времени размышляешь, что надеть из «нечего носить», чтобы заранее не расстраиваться, что джинсы сидят плотнее, чем надо, а при ходьбе появляются эти ненавистные треугольники в области бедра! И мне плевать, что по нормам у меня минус индекс массы/роста! Мне так хорошо и комфортно!» — заметила Повереннова.

Как отметила актриса, она уже привыкла есть мало. При этом каких-то жестких ограничений в еде она не придерживается. Сейчас, по признанию актрисы, она много бегает, что и позволяет держать вес в норме. Кроме того, в 2012 году она избавилась от вредной привычки — бросила курить.

Как уверена Повереннова, она склонна к полноте. У нее есть несколько фотографий в шестнадцатилетнем возрасте, где у нее имеются лишние килограммы. Не так давно звезда прошла генетический тест. Он показал, что ей куда проще удерживать свой вес, чем худеть.

Рецепт же борьбы с лишним весом: употребление малого количества пищи и бег каждый день по четыре километра. Актриса отметила, что она может носить одни и те же вещи по 10 лет. Ей приятно, что с возрастом она из них не вырастает. Также она попросила всех подписчиков поделиться, как они удерживают свой вес в норме. Сама она ранее покупала специально для себя одежду на размер меньше и вешала ее на видное место, как желанный трофей, который со временем ей доставался.

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Дарья Поверенновадиета звездлишний весОграничения в еде

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Дарья Повереннова поделилась рецептом борьбы с лишним весом
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