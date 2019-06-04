«У меня иммунитет к ботоксу»: Дарья Повереннова отказалась от уколов красоты

Актриса Дарья Повереннова призналась, что была вынуждена отказаться от так называемых уколов красоты, потому что они не оказывали никакого положительного действия на ее внешность. По словам звезды, она пробовала эту процедуру, но должного эффекта не наступило. Косметолог, по ее словам, была очень удивлена этому факту. «У меня иммунитет к ботоксу. Людей, на которых не действует ботулотоксин в мире всего один процент. Им приходится искать другие средства для поддержания красоты», — заявила актриса.

Как заметила Повереннова, выход из непростой ситуации был найден. Актрисе в силу профессии нужно все время быть в форме. Она нормализовала свое питание, стала делать увлажняющие процедуры. Кроме того, важное место в ее жизни занял бег. На днях она поучаствовала в марафоне «Бегущие сердца». Звезда преодолела дистанцию в десять километров.

Как говорит Повереннова, бегать на регулярной основе она начала около пяти лет назад. Сегодня каждый день она преодолевает дистанцию в пять километров. Также делает определенную зарядку для некоторых групп мышц. Кстати, несколько лет назад актриса, которая через несколько дней отметит 47-й день рождения, бросила курить.

Если говорить о творческих планах, то сейчас она успешно работает на съёмках сериала «Бодибилдер». Правда, точный выход ленты на широкие экраны пока неизвестен, сообщает портал «7 дней».