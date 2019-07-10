Бейонсе в сверкающем платье-жакете появилась на премьере «Короля Льва»

Бейонсе (Beyonce) благодаря упорству и таланту стала RnB королевой. На концертах певицы всегда аншлаг. Личная жизнь также дает повод для обсуждений яркой исполнительницы. Когда артистка узнала об изменах супруга Джей Зи, то выпустила альбом Lemonade. Несколько треков сразу стали хитами, а сама девушка в итоге помирилась с возлюбленным с помощью психолога. Теперь в семье звезды царит идиллия. После кризиса в отношениях у супругов родилась двойня.

больше по теме Темнокожая протеже Бейонсе сыграет Русалочку в новой экранизации мультфильма Disney переснимет культовую анимацию с певицей Халли Бейли в главной роли.

Этим летом Бейонсе обрадовала поклонников, подарив свой голос львице Нале из нового live-фильма Disney «Король Лев». Также она записала саундтрек к картине, который уже полюбился ее фанатам. Премьера киноленты режиссер Джона Фавро состоялась в Голливуде в кинотеатре Dolby. На красной дорожке Бейонсе появилась в роскошном платье-жакете с шифоновой юбкой. Расшитое камнями и стразами творение Alexander McQueen подчеркнуло пышные формы артистки.

На премьеру она пришла не одна, а в компании мужа Джей Зи и дочери Блю Айви. Рэпер облачился в классический черный костюм и белую рубашку с галстуком, а вот его дочка надела платье, сшитое в одном стиле с мамой.

В соцсети Бейонсе поделилась снимками с мероприятия. Она буквально светилась от счастья. Вместе с другими членами съемочной группы девушка поднялась на сцену и поблагодарила всех за работу.

Напомним, не так давно стало известно, что Disney также снял фильм «Русалочка». Создатели live-экранизации решили следовать принципам толерантности и позвать на эту роль темнокожую артистку. Ею стала протеже Бейонсе — 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Эта новость вызвала резонанс в обществе.