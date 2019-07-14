«Мой чемпион»: Рудковская поздравила Плющенко с успехами в теннисе

Яна Рудковская — не только продюсер, большая поклонница моды, но и счастливая жена фигуриста Евгения Плющенко. Однако на личной странице в соцсети Instagram светская львица гораздо чаще публикует свои модные образы, чем семейные снимки.

Но в этот раз 44-летняя Рудковская решила сделать исключение и опубликовала совместный снимок с супругом. И повод для этого нашелся значимый — Яна похвасталась успехами мужа, однако вовсе не на льду, а на теннисном корте.

«Мой чемпион @plushenkoofficial дошёл с Олимпийской Чемпионкой Еленой Дементьевой до полуфинала в благотворительном турнире “Bosco Friends Cup”, при этом последний раз играл 2,5 года назад! Вот что значит физика Олимпийского Чемпиона», — с гордостью написала на своей странице в Instagram Яна Рудковская.

Большинство поклонников порадовались за Плющенко и поздравили его с очередными достижениями в спорте.

больше по теме Рудковская подверглась критике в Сети за хвастовство люксовыми вещами Супруга Евгения Плющенко в очередной раз продемонстрировала свой Porsche и брендовую сумку.

Напомним, ранее 44-летняя Рудковская призналась, что пока не готова становиться бабушкой, несмотря на то, что ее старшие дети уже подрастают. Продюсер заявила, что она пока хочет побыть молодой и, более того, не исключила рождение еще одного ребенка.