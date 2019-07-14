НОВОСТИ

«Мой чемпион»: Рудковская поздравила Плющенко с успехами в теннисе

Светская львица похвасталась очередными спортивными достижениями мужа.

«Мой чемпион»: Рудковская поздравила Плющенко с успехами в теннисе
Яна Рудковская / global look press

Яна Рудковская — не только продюсер, большая поклонница моды, но и счастливая жена фигуриста Евгения Плющенко. Однако на личной странице в соцсети Instagram светская львица гораздо чаще публикует свои модные образы, чем семейные снимки.

Но в этот раз 44-летняя Рудковская решила сделать исключение и опубликовала совместный снимок с супругом. И повод для этого нашелся значимый — Яна похвасталась успехами мужа, однако вовсе не на льду, а на теннисном корте.

«Мой чемпион @plushenkoofficial дошёл с Олимпийской Чемпионкой Еленой Дементьевой до полуфинала в благотворительном турнире “Bosco Friends Cup”, при этом последний раз играл 2,5 года назад! Вот что значит физика Олимпийского Чемпиона», — с гордостью написала на своей странице в Instagram Яна Рудковская.

Большинство поклонников порадовались за Плющенко и поздравили его с очередными достижениями в спорте.

Напомним, ранее 44-летняя Рудковская призналась, что пока не готова становиться бабушкой, несмотря на то, что ее старшие дети уже подрастают. Продюсер заявила, что она пока хочет побыть молодой и, более того, не исключила рождение еще одного ребенка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ПлющенкоЯна РудковскаяЯна Рудковская и Евгений ПлющенкоЯна Рудковская последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мой чемпион»: Рудковская поздравила Плющенко с успехами в теннисе
Интересно?
Поделись с друзьями: