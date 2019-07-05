Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Недавно шестилетний Саша Плющенко познакомил маму со своей первой подружкой. Маленький фигурист заявил, что девочка Настя – его невеста, теперь она все выходные гостит в доме Плющенко.

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Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными. Да и к тому, чтобы обзаводиться невестками, продюсер сейчас совсем не готова. Как и ее старшие наследники, которым пора заняться поступлением в институт, не готовы к семейной жизни.

По словам Рудковской, романтические приключения можно отложить на потом. Она, со своей стороны, проследит за тем, чтобы любовь не вскружила мальчикам голову. Ведь если это произойдет, у продюсера быстро появятся внуки, а ей хочется завести еще одного собственного малыша.

«Перспектива стать бабушкой мне пока совсем не нравится. Пока что я хочу стать мамой еще один раз», – цитирует Рудковскую «Собеседник».

Как сообщал портал teleprogramma.pro, юная подруга сын Евгения Плющенко тоже занимается фигурным катанием. Пока у детей есть много времени для общения, но все изменится, когда Саша начнет осваивать школьную программу.