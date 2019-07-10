Чехова рассказала, как Гузеева извинилась перед ней по телефону

В недавнем интервью Teleprogramma.pro 41-летняя Анфиса Чехова вспомнила о показательном случае. Когда-то она вела на украинском телевидении программу «Давай поженимся», аналог той, в которой блещет в России Лариса Гузеева. И репортеры тогда стали распространять слухи о том, что Гузеева якобы раскритиковала ее работу. Однако на самом деле ничего подобного не было.

— И Лариса позвонила, чтобы эти слухи опровергнуть. Меня это восхитило, потому что не каждый человек может беспокоиться о том, что другому какие-то слухи могут быть неприятны. Больше мы с ней никогда не общались, — добавила Анфиса Чехова.

При этом телеведущая призналась, что не может назвать себя и Ларису Гузееву подругами или приятельницами.

Также в интервью Анфиса поведала об участии в шоу «Главная роль» на Первом канале. Знаменитость подметила, что еще до того, как она пришла на проект, у нее был небольшой актерский опыт. Вместе с экс-возлюбленным Чехова играла в антрепризах. По словам телеведущей, поначалу ей нравилось ездить по стране со спектаклями. Однако после расставания с Гурамом Баблишвили Анфиса отказалась и от постановок, и от гастролей.

Также Чехова подметила, что с участием в шоу «Главная роль» новых предложений от режиссеров не прибавилось. Но на проект Первого канала телеведущая пришла без всяких надежд на развитие актерской карьеры. По словам Анфисы, съемки в кино — это не ее стезя. Знаменитость хотела попробовать себя в чем-то новом, воспользоваться возможностью сыграть эпизоды из любимых фильмов.