Меладзе показал, как Брежнева выглядит без грима и укладки

Вера Брежнева и Константин Меладзе состоят в браке уже почти четыре года. Первое время они скрывали свой роман. Но даже теперь, когда они официально муж и жена, пара редко вместе выходит в свет. Влюбленные стараются оберегать свою личную жизнь. Однако этим летом им удалось вместе провести отпуск со своей семьей. Близких артисты собрали в Италии, где когда-то и сыграли свадьбу. В День семьи, любви и верности певица показала трогательное видео с дочками от прошлых отношений и другими родственниками.

больше по теме Семейное видео: Брежнева и Меладзе запечатлели свою большую семью В честь праздника певица разместила трогательный ролик в соцсети.

На днях Вера по работе побывала в Париже. Несколько дней она провела, гуляя по городу и участвуя в различных съемках. Тем временем ее муж следит за тем, как идет продвижение ее песни «Любите друг друга». В честь того, что трек 20 недель продержался в хит-параде «Золотой Граммофон», продюсер поделился трогательным фото с супругой. На снимке Константин запечатлен на отдыхе: он улыбается рядом с Брежневой, которая позирует без грима, укладки, но с лучезарной улыбкой на лице.

«Это значит, что скоро Вера получит заветную статуэтку», — констатировал Меладзе, поблагодарив всех за отданные голоса.

Поклонники восхитились редким снимком супругов. Они в очередной раз убедились, что певица обладает природной красотой. «Какие же вы красивые!», «Какой прекрасный „растрёпыш“», «Какая красивая парочка Вера и Костя, сладкая парочка», «Побольше выкладывайте фото, где вы вдвоем», «Успешные, красивые, счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Брежневой есть 18-летняя дочка Соня от первого избранника Виталия Войченко и девятилетняя Сара от бывшего мужа Михаила Кипермана. У Меладзе также есть наследники от первой жены Яны: 19-летняя Алиса, 15-летняя Лия и 14-летний Валерий.