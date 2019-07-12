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Довлатова научилась готовить азиатский салат с сочной утиной грудкой

Актриса и телеведущая поделилась секретами приготовления.

Довлатова научилась готовить азиатский салат с сочной утиной грудкой
Алла Довлатова/instagram.com/alla_dovlatova/

Алла Довлатова — не только известная актриса и телеведущая, но и мать четверых детей, которой приходится ежедневно заботиться о здоровом питании для семьи. В своем мини-блоге в Instagram Алла поделилась, что приняла участие в кулинарном мастер-классе. На видео Довлатова готовит салат с профессиональным поваром, объяснившим подписчикам актрисы, что главное в азиатском салате с утиной грудкой — качество приготовленного мяса.

По словам повара, если грудку в духовке передержать, она получится сухой и невкусной. Десяти минут приготовления — вполне достаточно.  Кроме грудки для приготовления азиатского салата понадобятся руккола, помидоры, брынза, оливковое масло, болгарский перец, соевый соус, сахар, соль, перец черный молотый.

Алла призвала поклонников делиться своими рецептами вкусных салатов и тут же в комментариях получила немало фамильных, эксклюзивных секретов приготовления блюд.

Кстати, Алла Довлатова, которую отличает стройность, не раз делилась рецептами здорового питания. Например, если Алла готовит макароны, то обязательно выбирает варианты из твердых сортов пшеницы и чуть недоваривает их, мясо (с овощами или без) и котлеты она готовит только в мультиварке. Даже шницели не жарит, а готовит на пару, лишь немного подрумянивая их на сковородке.

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Алла Довлатовамастер-классрецепт салата

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Довлатова научилась готовить азиатский салат с сочной утиной грудкой
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