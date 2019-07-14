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Натали Портман блистала на выставке в Монако в бордовом платье Dior

Помимо актрисы, на мероприятии также появились Наталья Водянова с супругом.

Натали Портман блистала на выставке в Монако в бордовом платье Dior
Натали Портман / global look press

В минувшую пятницу, 12 июля, в Монако состоялась уникальная выставка ювелирных изделий Chaumet, на которой присутствовали многочисленные именитые гости, начиная от князя Монако Альбера II, заканчивая Натальей Водяновой и актрисой Натали Портман.

Супермодель появилась на мероприятии в компании своего возлюбленного Антуана Арно. Для вечера она выбрала лимонное платье от Givenchy.

Что касается 38-летней актрисы, то она решила надеть на выставку драгоценностей роскошное платье-бюстье в оттенке бордо от модного дома Dior.

Фотографии с мероприятия Натали Портман уже опубликовала на собственной странице в соцсети Instagram, а также снимки появились в фанатских пабликах, посвященных актрисе.

Выставка драгоценностей Chaumet проходит в Форуме Гримальди. Здесь представлены редкие экспонаты, причем ряд из них впервые продемонстрирован публике.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что музыкант Моби публично извинился перед Натали Портман за то, что рассказал в своей новой книге об их тайном романе, который случился много назад. Сама актриса утверждает, что между артистами ничего не было, кроме дружбы.

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DiorНатали ПортманНаталья Водяноваплатье

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Натали Портман блистала на выставке в Монако в бордовом платье Dior
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