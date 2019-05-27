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Моби публично извинился перед Натали Портман за рассказ об их связи

Музыкант признал, что должен был обсудить с ней возможность подобных заявлений.

Моби публично извинился перед Натали Портман за рассказ об их связи
Моби Фото: Eastnews

На прошлой неделе Сеть облетела новость о тайном романе Натали Портман и музыканта Моби много лет назад. Артист рассказал об этом в своей автобиографической книге «И затем все рухнуло» (Then It Fell Apart).

В мемуарах Моби рассказал, как начал встречаться с Натали, когда ей было 20 лет. Актриса, в свою очередь, возмутилась и заявила, что была знакома с музыкантом и состояла с ним в приятельских отношениях, но не более. Кроме того, по ее словам, Моби «был жутким».

Моби в ответ опубликовал в своем Instagram общее фото с Портман и заявил, что никогда не стал бы лгать о таких вещах. Однако, по прошествии некоторого времени, артист очевидно остыл и решил извиниться перед давней подругой. В своем микроблоге он написал, что не должен был так поступать и сожалеет.

«Спустя некоторое время я понял, что критика, обрушившаяся на меня после рассказа о романе с Натали, была справедлива. Дело не в том, правда это или ложь, а в том, что я не должен был открыто говорить о таких вещах, не предупредив ее», — написал Моби.

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Моби публично извинился перед Натали Портман за рассказ об их связи
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