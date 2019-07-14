«Ищу мужчину 60+»: Самбурская представила, какой будет в старости

Певица и актриса Настасья Самбурская поучаствовала в негласном флешмобе звезд, показывающих, как они будут выглядеть в старости. 32-летняя красавица «состарила» свое селфи с помощью популярного приложения для смартфона и выложила получившийся снимок в Instagram.

Программа не пощадила девушку, пририсовав ей множество морщин. Однако артистка не стала ужасаться, а подала это с юмором — в виде объявления на сайте знакомств.

«Одинокая пенсионерка, 57 лет. Рост 178. Грудь 3 размера. Ищу мужчину, 60+ для совместного проживания. Иногородних и пьющих прошу не беспокоить», — написала она.

В ответ подпичики стали писать, что в 57 лет так выглядеть — это еще очень даже хорошо. Некоторые, правда, испугались, увидев это постаревшее лицо в своей ленте.

Напомним, ранее Настасья заявила, что уходит из театра ради карьеры певицы. Девушка заявила, что на театральных подмостках ей не удалось реализовать свой творческий потенциал.