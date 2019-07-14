«Постаревшего» Галустяна сравнили с голливудскими актерами

Актер и юморист Михаил Галустян протестировал на себе одно из приложений, которое «молодит» и «старит» людей на фотографиях. Результатом он поделился в Instagram — на одном снимке опубликованы «юный» и «пожилой» артист. Подписчики тут же стали писать свои версии, на кого похож старик-Галустян. Один сравнил его с Шоном Коннери, другой — с Юлием Гусманом, третий — с Робертом де Ниро. Были также варианты Папа Смурф и Леонид Якубович. А вот «молодой» фотографии приписывают сходство с Димой Биланом. При этом большинство комментаторов отмечает, что даже в старости Галустян будет выглядеть красавчиком.

Напомним, в этом году легендарному КВН-щику исполнится только 40 лет. Михаил женат, имеет двух дочерей. Недавно он снова громко заявил о себе, снявшись в клипе Артура Пирожкова «Алкоголичка». Видео имело головокружительный успех. За первые сутки оно набрало около четырех миллионов просмотров, а через день эта цифра увеличилась в два раза. Сам Галустян назвал песню «летним хитярой».

Недавно артист отметил, что у его страницы в Instahram уже 10 миллионов подписчиков, и поблагодарил поклонников за их интерес к его персоне.