Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук приняла участие в обновленной программе «Форт Боярд». Она отметила, что на съемках испытала весь спектр эмоций, а временами адреналин буквально зашкаливал. По ее мнению, такой проект точно не для слабонервных людей.

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После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге. Исполнительница призналась, что буквально десять лет назад была почти бесстрашной. Но один важный момент все изменил в жизни Ковальчук. Как только у нее и Алексея Чумакова родилась дочь Амелия, Юлия стала более осторожной.

«После рождения доченьки, меня как будто подменили, и любое приключение вызывает у меня массу вопросов. Инстинкт самосохранения кричит: «Не ввязывайся», а характер и маленький чёртик сидят на плече и шепчут: «Попробуй». Как у Вас с этим? Кстати, нам повезло, на Форт Бoярд не возят туристов, и попасть в него можно только в качестве участника» — поделилась своими мыслями с подписчиками певица.

Юлия Ковальчук после участия в съемках шоу не раскрыла детали нового сезона, сохранив интригу для зрителя. Ведущим «Форта Боярда» стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Напомним, на съемках не обошлось и без неприятных инцидентов – Роза Сябитова получила травму.