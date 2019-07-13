НОВОСТИ

Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху

Певица стала осторожней после рождения дочери.

Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
Певица Юлия Ковальчук Фото: globallookpress.com

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук приняла участие в обновленной программе «Форт Боярд». Она отметила, что на съемках испытала весь спектр эмоций, а временами адреналин буквально зашкаливал. По ее мнению, такой проект точно не для слабонервных людей.

После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге. Исполнительница призналась, что буквально десять лет назад была почти бесстрашной. Но один важный момент все изменил в жизни Ковальчук. Как только у нее и Алексея Чумакова родилась дочь Амелия, Юлия стала более осторожной.

«После рождения доченьки, меня как будто подменили, и любое приключение вызывает у меня массу вопросов. Инстинкт самосохранения кричит: «Не ввязывайся», а характер и маленький чёртик сидят на плече и шепчут: «Попробуй». Как у Вас с этим? Кстати, нам повезло, на Форт Бoярд не возят туристов, и попасть в него можно только в качестве участника» — поделилась своими мыслями с подписчиками певица.

Юлия Ковальчук после участия в съемках шоу не раскрыла детали нового сезона, сохранив интригу для зрителя. Ведущим «Форта Боярда» стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Напомним, на съемках не обошлось и без неприятных инцидентов – Роза Сябитова получила травму.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Новый "Форт Боярд"Программа "Форт Боярд"Форт БоярдЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей ЧумаковЮлия Ковальчук фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху
Интересно?
Поделись с друзьями: