Наташа Королева запела на казахском языке

Наташа Королева побывала в Казахстане, где снимается совместный клип с казахстанским певцом Беркутом. Название песни и клипа пока не разглашается. Короткий ролик, опубликованный в Instagram певца, свидетельствует о том, что Наташа прекрасно справилась с казахским языком, на котором исполняется песня.

Артистке пришелся к лицу яркий восточный наряд.

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На видео, который Королева разместила в Instagram, она фотографируется в окружении женщин в национальных казахских нарядах.

В честь Наташи в Алматы не раз устраивались праздники и застолья. Успела побывать певица и в гостях у Беркута. На опубликованном видео заметно, что певица с удовольствием пробует блюда казахской кухни, приготовленные женой певца Аишей.

«Непрекращающаяся еда! Какая вкуснятина! Спасибо вам, ребят, за ваше гостеприимство. Мы не хотим уезжать, мы остаемся!» — заявила поп-звезда.