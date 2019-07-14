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Наташа Королева запела на казахском языке

Певица записала клип в Алматы с местной звездой.

Наташа Королева запела на казахском языке
Наташа Королева/instagram.com/koroleva__star/

Наташа Королева побывала в Казахстане, где снимается совместный клип с казахстанским певцом Беркутом. Название песни и клипа пока не разглашается. Короткий ролик, опубликованный в Instagram певца, свидетельствует о том, что Наташа прекрасно справилась с казахским языком, на котором исполняется песня.

Артистке пришелся к лицу яркий восточный наряд.

На видео, который Королева разместила в Instagram, она фотографируется в окружении женщин в национальных казахских нарядах.

В честь Наташи в Алматы не раз устраивались праздники и застолья. Успела побывать певица и в гостях у Беркута. На опубликованном видео заметно, что певица с удовольствием пробует блюда казахской кухни, приготовленные женой певца Аишей.

«Непрекращающаяся еда! Какая вкуснятина! Спасибо вам, ребят, за ваше гостеприимство. Мы не хотим уезжать, мы остаемся!» — заявила поп-звезда.

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Наташа Королева

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Наташа Королева запела на казахском языке
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