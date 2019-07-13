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Лада Дэнс в бикини продемонстрировала татуировку на животе

Певица опубликовала снимок с отдыха в Арабских Эмиратах.

Лада Дэнс в бикини продемонстрировала татуировку на животе
Лада Дэнс опубликовала снимок с отдыха в Арабских Эмиратах. Фото: globallookpress.com

52-летняя Лада Дэнс поделилась архивным снимком из отпуска в Дубае. Певица опубликовала фото с курорта, представ перед подписчиками в полосатом бикини. В кадре знаменитость загорала в бассейне-инфинити на фоне моря. Такой бассейн построен по специальной технологии, уровень воды превышает высоту бортиков, и вода равномерно сливается с краев борта, и создается ощущение, что она течет прямо в море.

«Пока на улице так пасмурно, поделюсь с вами теплом и яркостью! Расскажите мне, как проходит ваше лето? У вас также бесконечные дожди ? Кстати, помните фото с ножками? Угадали, что мои?», – подписала снимок Лада Дэнс.

Однако подпичики обратили внимание на фигуру звезды и ее яркую татуировку на животе.

« У вас такое яркое тату?»; «Красивая женщина»; «Какое фото… Нежное, безмятежное», – прокомментировали фолловеры пост певицы.

Лада Дэнс не стала отвечать на вопросы по поводу татуировки.

Ранее звезда 90-х призналась, что встречалась с женатым мужчиной и даже увела его из семьи. Об этом она рассказала в эфире программы «Звзеды сошлись» на НТВ. Лада Дэнс сообщила, что не знала, что у мужчины есть жена. После разоблачения возлюбленного она поставила ему ультиматум – либо он разводится, либо она разрывает связь, так как роман с семейным мужчиной для нее табу. И мужчина развелся, чтобы строить дальнейшие отношения с певицей. О том, как сложилась ее личная жизнь с этим человеком, звезда предпочла умолчать.

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Лада Дэнс в бикини продемонстрировала татуировку на животе
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