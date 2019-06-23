Лада Дэнс откровенно рассказала о романе с женатым мужчиной

52-летняя Лада Дэнс старается не афишировать личную жизнь. Певица не делится подробностями своих романов и выставляет фото с избранниками.

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Тем не менее звезда 90-х призналась, что однажды ей пришлось увести мужчину из семьи. Выступая в программе «Звезды сошлись» на НТВ, Дэнс рассказала, что встречалась с женатым мужчиной, который тщательно скрывал от нее вторую жизнь.

По ее словам, роман бурно развивался и она не могла заподозрить, что у человека есть семья. Тогда она поставила условие: либо он разводится, либо она разрывает связь, так как роман с семейным мужчиной для нее табу.

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«В итоге он развелся», — констатировала Лада, предпочтя не называть имени героя своего романа.

Она также предположила, что семья не была настоящей, раз он принял ее условия. По мнению артистки, если бы мужчине была дорога его жена, он бы сказал, что не может выполнить ее просьбу.