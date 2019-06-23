ЗВЕЗДЫ

Лада Дэнс откровенно рассказала о романе с женатым мужчиной

Певица призналась, что ей пришлось вести себя жестко.

Лада Дэнс откровенно рассказала о романе с женатым мужчиной
Лада Дэнс Фото: Globallookpress

52-летняя Лада Дэнс старается не афишировать личную жизнь. Певица не делится подробностями своих романов и выставляет фото с избранниками.

Тем не менее звезда 90-х призналась, что однажды ей пришлось увести мужчину из семьи. Выступая в программе «Звезды сошлись» на НТВ, Дэнс рассказала, что встречалась с женатым мужчиной, который тщательно скрывал от нее вторую жизнь.

По ее словам, роман бурно развивался и она не могла заподозрить, что у человека есть семья. Тогда она поставила условие: либо он разводится, либо она разрывает связь, так как роман с семейным мужчиной для нее табу.

«В итоге он развелся», — констатировала Лада, предпочтя не называть имени героя своего романа.

Она также предположила, что семья не была настоящей, раз он принял ее условия. По мнению артистки, если бы мужчине была дорога его жена, он бы сказал, что не может выполнить ее просьбу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

женатый мужчинаЛада Дэнс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лада Дэнс откровенно рассказала о романе с женатым мужчиной
Интересно?
Поделись с друзьями: