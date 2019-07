«Утки-шпионы» принца Чарльза насмешили пользователей Сети

Принц Уэльсккий посетил с официальным визитом секретную разведывательную службу Великобритании в честь столетия Центра правительственной связи. Хотя встреча, разумеется, была очень важной, сын Елизаветы II сумел внести в нее капельку иронии.

На сайте Кларенс Хауса появились несколько фотографий, сделанных во время осмотра Чарльзом штаба Челтенхэм.

Внимание подписчиков привлек снимок с двумя желтыми резиновыми уточками, экипированными в стиле Джеймса Бонда.

На одной из них красовалась стильная черная шляпа и очки для зрения, а другая держала аппарат правительственной связи. Довершили образ солнцезащитные очки.

To open the @GCHQ Centenary Garden, HRH planted a tree. The garden features areas named after former GCHQ sites and ‘spy ducks’ in the pond #GCHQ100 pic.twitter.com/1r68D1q5xH

— Clarence House (@ClarenceHouse) 12 июля 2019 г.