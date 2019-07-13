НОВОСТИ

«Утки-шпионы» принца Чарльза насмешили пользователей Сети

Сын Елизаветы II побывал с визитом в службе внешней разведки Великобритании.

«Утки-шпионы» принца Чарльза насмешили пользователей Сети
Принц Чарльз посетил штаб разведки. Фото: twitter.com/ClarenceHouse

Принц Уэльсккий посетил с официальным визитом секретную разведывательную службу Великобритании в честь столетия Центра правительственной связи. Хотя встреча, разумеется, была очень важной, сын Елизаветы II сумел внести в нее капельку иронии.

На сайте Кларенс Хауса появились несколько фотографий, сделанных во время осмотра Чарльзом штаба Челтенхэм.

Внимание подписчиков привлек снимок с двумя желтыми резиновыми уточками, экипированными в стиле Джеймса Бонда.

На одной из них красовалась стильная черная шляпа и очки для зрения, а другая держала аппарат правительственной связи. Довершили образ солнцезащитные очки.

 

 

Пользователи пришли в восторг от «уток-шпионов». «Мне нравится фото уток под прикрытием!», — написал один. «Человек, который отвечает за модерацию аккаунта Кларенс Хауса определенно достоин повышения!», — пошутил другой.

Кстати, «подсадные утки» находились в саду, чье открытие было приурочено к юбилею связистов. «В пруду сада находятся «утки-шпионы» и телефон с «горячей линией», — гласила подпись к посту.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что принц Чарльз посетил лондонскую студию Pinewood, где идут съемки «Бонда 25». Там он встретился с Дэниелом Крейгом, играющим агента 007.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяпринц Чарльзшпионышутки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Утки-шпионы» принца Чарльза насмешили пользователей Сети
Интересно?
Поделись с друзьями: