«Утки-шпионы» принца Чарльза насмешили пользователей Сети

Сын Елизаветы II побывал с визитом в службе внешней разведки Великобритании.

Принц Уэльсккий посетил с официальным визитом секретную разведывательную службу Великобритании в честь столетия Центра правительственной связи. Хотя встреча, разумеется, была очень важной, сын Елизаветы II сумел внести в нее капельку иронии.

На сайте Кларенс Хауса появились несколько фотографий, сделанных во время осмотра Чарльзом штаба Челтенхэм.

Внимание подписчиков привлек снимок с двумя желтыми резиновыми уточками, экипированными в стиле Джеймса Бонда.

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На одной из них красовалась стильная черная шляпа и очки для зрения, а другая держала аппарат правительственной связи. Довершили образ солнцезащитные очки.

To open the @GCHQ Centenary Garden, HRH planted a tree. The garden features areas named after former GCHQ sites and ‘spy ducks’ in the pond #GCHQ100 pic.twitter.com/1r68D1q5xH — Clarence House (@ClarenceHouse) 12 июля 2019 г.

Пользователи пришли в восторг от «уток-шпионов». «Мне нравится фото уток под прикрытием!», — написал один. «Человек, который отвечает за модерацию аккаунта Кларенс Хауса определенно достоин повышения!», — пошутил другой.

Кстати, «подсадные утки» находились в саду, чье открытие было приурочено к юбилею связистов. «В пруду сада находятся «утки-шпионы» и телефон с «горячей линией», — гласила подпись к посту.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что принц Чарльз посетил лондонскую студию Pinewood, где идут съемки «Бонда 25». Там он встретился с Дэниелом Крейгом, играющим агента 007.