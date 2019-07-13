Клюев рассказал о смерти двух сыновей Александра Белявского

Актер Борис Клюев, который стал гостем программы «Далекие близкие» на канале «Россия-1», рассказал в студии о жизни своего друга, актера Александра Белявского, который прославился по роли Фокса в картине «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что Белявский ушел из жизни в 2012 году, выпав из окна. Он потерял при жизни двух сыновей. Первый ребенок, Борис, утонул в возрасте двух лет. После этого Белявский взял мальчика из детдома. В 15 лет сын актера Андрей узнал, что он не родной для звезды и стал отдаляться от семьи. В 20 лет он выпал из окна.

«Для Саши стала неожиданной смерть Андрея. Она его надломила. Начались проблемы с алкоголем. Первый сын утонул еще совсем маленьким. Актера преследовал какой-то злой рок. Потерять при жизни двух сыновей – это, конечно, очень страшно. Он так и не смог оправиться. А вот то, что он сам выпал из окна, я считаю, что это какая-то случайность. Ну не мог он покончить с собой на глазах дочери, которая в это время ходила по улице и все видела», — заявил Борис Клюев.

Еще один гость студии, актер Борис Львович, сказал, что после рождения дочери от второго брака в 70 лет актер был очень счастлив. Он возился с ребенком и помогал жене. А буквально через три месяца у него случился инсульт, который стал началом серьезных проблем со здоровьем. При этом Львович отметил, что Белявский был очень гордым человеком. В последние годы жизни у него не было ролей, но он не просил денег у друзей, а когда те предлагали, то говорил, что ему стыдно их брать.