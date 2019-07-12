Борис Клюев долгие годы переживал из-за лысины

Борис Клюев отмечает свой юбилей. В этом году сразу три знаковых даты: 75 лет самому актеру и 50 лет, как он служит в Малом театре и преподает в Щепкинском училище. За эти годы его выпускниками стали Кристина Асмус, Игорь Петренко, Егор Бероев и многие другие звезды.

Сам он с удовольствием наблюдает за творчеством коллег. Самый интересный сегодня, на его взгляд, Владимир Машков. А из молодых актеров отмечает Данилу Козловского, особенно впечатлила его работа в «Легенде № 17». А вот режиссерский опыт — картина «Тренер» — разочаровал, как и стремление артиста петь.

Актер хранит верность своей профессии и с юмором вспоминает многие моменты, которые были в его жизни. Часто у нее интересуются: не комплексует ли он из-за отсутствия волос на голове? Оказывается, в молодости по этому поводу были особые переживания.

«Сначала была шевелюра, а потом я стал лысеть. Чем только не мазал голову, но все впустую, гены. И тогда пошли с Жорой Оболенским, актером из нашего театра, в Институт красоты», — делится с «Известиями» актер. Увидев лысеющих посетителей, врач сразу же стала выписывать чеки на оплату и тогда возникло сомнение – окажется ли лечение действенным?

«Жора мне и говорит: «Ты видел ее мужа?». — «Нет». — «Там рядом с ней сидел лысый такой». Так и решили – пустое все это», — признается Ключев. С тех пор актер смирился с лысиной.

В прошлом году Борис Клюев проходил лечение в онкологическом центре. Артист четко следует указаниям врачей. Справиться с недугом помогает и любимая работа. Как педагог, он внимательно следит за работой учеников. За ошибки не критикует, но пренебрежения к профессии не прощает, сообщает Пятый канал.