Лопырева заявила, что Смолов просил назвать ее сына Федором

Модель Виктория Лопырева призналась, что ее бывший муж, футболист московского «Локомотива» Федор Смолов, звонил ей после рождения сына. При этом он просил назвать ребенка Федором. Сама она не знает, в шутку это было предложено или серьезно. В итоге, как известно, посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России остановилась на имени Марк Лионель. Ребенка она родила полгода назад от бизнесмена Игоря Булатова.

«Много было вариантов. Имя Марк выбрали сразу. У меня и у Игоря это имя носили прадедушки. А Лионель в честь Месси, коротко – Лео. Дедушку Игоря, известного художника-графика, звали Лев Феликс. Лев, Лео – почти одно и то же», – заметила модель.

Звезда мечтает, чтобы когда ее сын подрос, то стал играть в футбол. При этом она прекрасно понимает, что не знает, в каком измерении будет жить ее сын, когда подрастет и начнет, как она верит, интересоваться футболом.

Высказалась звезда и о скандалах, которые окружают популярных людей в последнее время. Саму модель, кстати, они тоже не обошли стороной. По ее мнению, всему виной Интернет. Раньше об этих историях знали только близкие и причастные, а сейчас стало модным выносить на всеобщее обозрение и свое и чужое грязное белье. Сама она считает это отвратительным. При этом Лопырева отдает себе отчет, что любой публичный человек попадает под пристальное внимание, сообщает «Спорт-Экспресс».