У принца Джорджа и принцессы Шарлотты начались каникулы

Принц Джордж и принцесса Шарлотта в пятницу, 5 июля, официально ушли на летние каникулы. У старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма закончились занятия в школе Томаса Баттерси, где он проучился уже два года.

Что касается его сестры, то в этом году она попрощалась с детским садом Уиллкокс, куда она ходила с января прошлого года. С сентября ей предстоит присоединиться к Джорджу: девочка пойдет первый раз в первый класс.

больше по теме Принца Джорджа и принцессу Шарлотту ждет захватывающая неделя У детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма начались каникулы.

А пока до школы остается почти два месяца и наследников герцога и герцогини Кембриджских ждет множество захватывающих событий. Прежде всего это крестины их кузена Арчи, если, конечно, их родители смогут приехать в Виндзор.

После этого, пока у Кейт и Уильяма не начнется официальный отпуск, детей могут отправить к дедушке и бабушке Кэрол и Майклу Миддлтон в Беркшир.

Еще одно событие, которое ждут дети — день рождения Джорджа, которому 22 июля исполнится шесть лет.

Как правило, родители принца отмечают его в тихом семейном кругу, куда приглашают друзей сына, а также кузенов и кузин.

О планах Кейт и Уильяма на отпуск пока неизвестно — они могут отправиться за границу или же остаться дома. До того, как дети пойдут в школу, у них еще есть время на размышления, пишет Hello!.