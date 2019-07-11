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Глафира Тарханова вернулась к работе после каникул в Мадриде

Из прекрасной Испании артистка привезла загар и хорошее настроение.

Глафира Тарханова вернулась к работе после каникул в Мадриде
Глафира Тарханова/instagram.com/glafiratarhanova/

Очаровательная Глафира Тарханова всегда в хорошем настроении. Вот и теперь мама четверых сыновей порадовала своим жизнелюбием, радостно сообщив на своей страничке в Instagram, что она снова дома, в России.

«Я вернулась! Хорошего понемножку! Столько дел накопилось!», — так подписала фото артистка, позировавшая фотографу в белоснежном платье и соломенной шляпе.

Последние дни звезда регулярно делилась в соцсети своими позитивными эмоциями из Мадрида. Актрису впечатлила местная архитектура и кухня, древняя брусчатка, кафе со старинными антуражами, фламенко, и напоследок шум ветра у синего моря… Тарханова впервые побывала в Мадриде и осталась им очарованной. Компанию артистке скорей всего составил в поездке муж.

Напомним, Глафира Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фадеевым. Пара воспитывает сыновей — Корнея 2008 года рождения, Ермолая — 2010, Гордея — 2012 и Никифора — 2017.

Примечательно, что достаточно редкие имена и у брата с сестрой артистки — их зовут Мирон и Иллария.

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Глафира Тарханова

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Глафира Тарханова вернулась к работе после каникул в Мадриде
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