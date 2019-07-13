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Лопырева оценила шансы своего сына стать футболистом

По словам модели, для нее важно, чтобы ребенок занимался тем, чем захочет.

Лопырева оценила шансы своего сына стать футболистом
Лопырева считает, что ее сыну по силам стать футболистом/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева заявила, что не будет возражать, если ее сын от отношений с бизнесменом Игорем Булатовым решит заниматься футболом. Как сказала посол чемпионатам мира по футболу 2018 года, ребенок, которому всего несколько месяцев, уже сейчас неплохо работает ножками, несмотря на свой юный возраст. При этом модель призналась, что за футбол в их семье отвечает именно она. Однако звезда подчеркнула, что для нее важно, чтобы сын в будущем занимался тем, чем захочет.

Лопырева рассказала о своем сыне/globallookpress.com

Как отметила Виктория Лопырева, рождение сына Марка Лионеля – главное достижение за прошедший год. Она поблагодарила вселенную, что произошло именно так.

«На церемонии открытия чемпионата мира я выносила мяч «Красава» – главный символ главного спортивного события в нашей стране – когда уже ждала малыша. У сына, кстати, уже есть свой собственный трофей: мини-мяч «Красава» с его инициалами, который подарил президент ФИФА Джанни Инфантино», — добавила популярная модель.

Лопырева подчеркнула, что для нее самым гениальным спортсменом является аргентинский футболист Лионель Месси. При этом она признает талант португальца Криштиану Роналду, его главного соперника. Она отметила, что ее сын родился в один день с еще одним гениальным игроком современности бразильцем Неймаром, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Виктория ЛопыреваДжанни ИнфантиноИгорь БулатовМарк Лионель Булатов

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Лопырева оценила шансы своего сына стать футболистом
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