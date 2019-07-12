«Сбросила раздражитель»: Лолита перестала переживать из-за ссоры с мужем

Лолита Милявская позиционирует себя, как женщину без комплексов. Певица действительно не стесняется появляться на публике без макияжа, облачаться в облегающие костюмы, подчеркивающие ее пышные формы, а в соцсети она всегда говорит то, что думает. В личной жизни артистка успела пережить много неудач. В 46 лет она вышла замуж в пятый раз. Ее избранником стал молодой фитнес-тренер Дмитрий Иванов. Они казались идеальной парой. Еще год назад Лолита заверяла, что он ее поддержка и опора.

Но несколько дней назад певица огорошила всех новостью о том, что разводится после девяти лет брака. По словам женщины, они стали равнодушно относиться к друг другу, а чтобы не довести ситуацию до постоянной ругани, было принято решение разойтись. Не только поклонники, но и коллеги постарались поддержать артистку. Они заверили, что она все делает правильно. Проплакав ни одну неделю и не скрывая печаль, Милявская отправилась давать концерт в Донецк. А вскоре в интервью она уточнила, что еще официально не развелась с мужем. Более того, недавние заявления о разводе Лолита списала на кризисы в отношениях.

После этого поклонники воодушевились. Они решили, что у певицы еще есть шанс сохранить брак. Сама звезда приехала одна в Болгарию, чтобы отдохнуть и полакомиться плодами с собственного огорода. На видео она предстала без косметики, но в хорошем настроении. Пользователи Сети это заметили. «За последние время у вас такие глаза счастливые!», — подметила подписчица. «Сбросила раздражитель», — пошутила Лолита в ответ.

«Молодец, Лолита, не твоё это — жевать сопли по поводу отсутствия мужика, сама в этой жизни всего добилась, лишь бы был мужик, не про тебя», — поддержала певицу еще одна подписчица. «Мне нужен сильный и умный! Подождём», — вдруг заявила артистка. По всей видимости, Лолита все же склоняется к разводу.

Тем временем в Сети обсуждают тот факт, что муж звезды может оспорить брачный контракт. Ясновидящая Галина Янко уверена, что Дмитрий был с артисткой не только из-за любви, но и ради выгоды. «Каждый получил в этих отношениях то, что хотел», — заверила женщина. «Безусловно, сейчас начнутся какие-то претензии и разборки по поводу брачного контракта. По картам я вижу, что Лолита — женщина умная, своего не отдаст, но и чужого ей не надо», — поделилась мнением экстрасенс. Она усомнилась в том, что Дмитрий сможет что-то отсудить у Лолиты, пишет издание WomanHit.