Курникова исполнила зажигательный танец с собакой под хит Иглесиаса

Бывшая теннисистка, экс-первая ракетка страны Анна Курникова разместила в Instagram забавное видео. В ролике она танцует со своей собакой под хит супруга, певца Энрике Иглесиаса, «EL BAÑO». Судя по всему, звезда находится на отдыхе у воды, на водоеме. В конце ролика Анна Курникова взяла в руки лапу собаки и помахала ей своим поклонникам.

В комментариях многие пользователи буквально взорвались восторженными откликами. Все отметили, что звезда российского тенниса прекрасно выглядит. Ей достаточно быстро удалось восстановиться после родов двойни.

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Напомним, что Анна Курникова долгое время считалась одной из самых перспективных российских теннисисток. В 1996 году она дебютировала на Олимпийских играх в американской Атланте. Тогда ей было всего 15 лет. Правда, за свою карьеру в одиночном разряде Курникова так и не добилась каких-то высот. А вот в парном разряде она была первой ракеткой мира. Вместе со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии.

Много лет звезда живет в США вместе с известным музыкантом Энрике Иглесиасом. В декабре 2017 года теннисистка родила от певца двойню – сына Николаса и дочь Люси.