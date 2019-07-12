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Курникова исполнила зажигательный танец с собакой под хит Иглесиаса

Звезда наслаждается отдыхом на природе.

Курникова исполнила зажигательный танец с собакой под хит Иглесиаса
Курникова зажигательно станцевала под хит Иглесиаса/globallookpress.com

Бывшая теннисистка, экс-первая ракетка страны Анна Курникова разместила в Instagram забавное видео. В ролике она танцует со своей собакой под хит супруга, певца Энрике Иглесиаса, «EL BAÑO». Судя по всему, звезда находится на отдыхе у воды, на водоеме. В конце ролика Анна Курникова взяла в руки лапу собаки и помахала ей своим поклонникам.

В комментариях многие пользователи буквально взорвались восторженными откликами. Все отметили, что звезда российского тенниса прекрасно выглядит. Ей достаточно быстро удалось восстановиться после родов двойни.

Напомним, что Анна Курникова долгое время считалась одной из самых перспективных российских теннисисток. В 1996 году она дебютировала на Олимпийских играх в американской Атланте. Тогда ей было всего 15 лет. Правда, за свою карьеру в одиночном разряде Курникова так и не добилась каких-то высот. А вот в парном разряде она была первой ракеткой мира. Вместе со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии.

Много лет звезда живет в США вместе с известным музыкантом Энрике Иглесиасом. В декабре 2017 года теннисистка родила от певца двойню – сына Николаса и дочь Люси.

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Анна КурниковаАтлантазажигательный танецМартина ХингисЭнрике Иглесиас

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Курникова исполнила зажигательный танец с собакой под хит Иглесиаса
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