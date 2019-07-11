Мошенники использовали имена сестер Хачатурян для сбора денег

Убийство Михаила Хачатуряна произошло в прошлом году. Вскоре стало известно, что мужчину убили собственные дочери: Ангелина, Кристина и Мария Хачатурян. Девушки признали свою вину сразу. Они заверили, что были вынуждены пойти на преступление, так как отец над ними издевался, оскорблял, запугивал и склонял к интимной близости. Слова трех сестер подтвердили родственники по материнской линии, а вот близкие со стороны покойного Михаила утверждают, что девушки врут.

Уже год ведется расследование этого непростого дела. Сестры находятся под домашним арестом и не имеют возможности общаться между собой. На днях выяснилось, что неизвестные люди пытаются нажиться на их именах. Мужчина, который представляется Дмитрием Александровым, пишет людям, состоящих в группах поддержки или обсуждающих дело сестер в Facebook, и предлагает перевести деньги якобы «на адвоката сестричкам».

Он предлагает перевести деньги в фонд. Мужчина заверяет, что средства пойдут на оплату лучших юристов. Журналисты связались с одним из адвокатов девушек. Ярослав Пакулин заверил, что ни о каком сборе средств ему неизвестно. Более того, юристы, как оказалось, защищают сестер Хачатурян бесплатно. Кроме Пакулина этим делом занимаются Алексей Липцер и Алексей Паршин.

«То, что люди хотят сброситься на адвоката — ни до Аурелии (мама сестер. — Прим.ред. ), ни до самих девочек такая информация не доходила» — подчеркнул он. По словам адвоката, такие инициативы обычно согласовываются с родственниками.

«Когда до Аурелии, матери сестер, или до нас доходят вопросы, чем могут помочь, могут ли понадобиться деньги, мы говорим, что есть необходимость, например, оплатить дорогостоящую экспертизу. И тогда называем сумму, и эта сумма доходит очень быстро», — пояснил Пакулин, сообщает «Лента».

Напомним, что недавно следствию удалось установить, что действительно имел место факт насилия со стороны мужчины над дочерьми. На одном и том же постельном белье были обнаружены биологические материалы Михаила и одной из его дочек. Общественность переживает за судьбы девушек, так как их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.