Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом

Принц Гарри и принц Уильям приняли участие в матче поло. Братья играли в составе разных команд, что могло дать повод злопыхателям в очередной раз посудачить о вражде между ними.
Однако тут их ждало разочарование — герцог Сассекский зарубил на корню слухи о том, что он не ладит с герцогом Кембриджским.
Оба брата сразились в благотворительном матче, в результате которого победила команда принца Уильяма со счетом 7:6.
После игры Гарри, несмотря на поражение, находился в хорошем расположении духа. Он широко улыбнулся Уильяму и похлопал брата по спине, когда оба позировали перед камерами фотокорреспондентов.
Хотя герцог Кембриджский и держал руки за спиной, он выглядел явно довольным. Что же касается Гарри, то его любовь к брату просто бросалась в глаза, пишет Mirror.
Стоит отметить, что поддержать мужей пришли и их жены с детьми — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Последняя впервые после крестин сына появилась с ним на публике.