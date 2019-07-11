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Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом

Герцог Сассекский сыграл с принцем Уильямом в поло, но главное событие случилось уже после матча.

Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом
Принц Уильям и принц Гарри сыграли в поло. Фото: Global Look Press

Принц Гарри и принц Уильям приняли участие в матче поло. Братья играли в составе разных команд, что могло дать повод злопыхателям в очередной раз посудачить о вражде между ними.

Однако тут их ждало разочарование — герцог Сассекский зарубил на корню слухи о том, что он не ладит с герцогом Кембриджским.

Оба брата сразились в благотворительном матче, в результате которого победила команда принца Уильяма со счетом 7:6.

После игры Гарри, несмотря на поражение, находился в хорошем расположении духа. Он широко улыбнулся Уильяму и похлопал брата по спине, когда оба позировали перед камерами фотокорреспондентов.

Хотя герцог Кембриджский и держал руки за спиной, он выглядел явно довольным. Что же касается Гарри, то его любовь к брату просто бросалась в глаза, пишет Mirror.

Стоит отметить, что поддержать мужей пришли и их жены с детьми — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Последняя впервые после крестин сына появилась с ним на публике.

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Принц Гарри наглядно опроверг слухи о вражде с братом
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