Китайцы нашли исторический ляп в трейлере фильма «Мулан»

Трейлер нового диснеевского фильма «Мулан» взбудоражил китайский Интернет. Пользователи социальных сетей поднебесной в восторге от актрисы Лю Ифэй и уже готовятся штурмовать кинотеатры. Большинство зрителей считают, что ее внешность наиболее подходит под концепцию китайской классической красоты. Но, как пишет Yahoo!, общее волнение было смягчено серьезными критиками, которые уже нашли в видео исторические и географические ляпы.

К примеру, легенда о Мулан гласит, что девушка-воин родилась в северном Китае примерно в пятом веке нашей эры. Это очень важно,

так как она борется с гуннами, пришедшими с севера (кто не хочет детально вдаваться в историю, просто может вспомнить диснеевский мультфильм 1998 года). Однако, в трейлере показано, что Мулан живет в круглом доме «тулоу» — традиционном сооружении народа хакка, проживавшем в южной провинции Фуцзянь и широко распространившемся более тысячи лет спустя, при династии Мин. Некоторые комментаторы стали задаваться вопросом, как героиня из южной провинции попала на войну у северной границы. На поезде что ли?

— Это беспорядочное смешение не связанных между собой восточных элементов показывает неуважение к незападной аудитории, — прокомментировал один из пользователей сети. — Я не говорю, что продюсеры должны по-настоящему ценить элементы культуры, отличной от голливудской, но они используют их для создания чего-то, что сами американцы для себя находят комфортным и привлекательным.

Напомним, выход фильма запланирован на 2020 год. Режиссером выступила новозеландка Ники Каро. Выбор актрисы на главную роль был под пристальным вниманием общественности после того, как студия «Дисней» решила снять фильм по еще одному своему мультфильму — «Русалочке» — и взяла на роль Ариэль темнокожую Холли Бейли.