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Эдгар Запашный возмутился новости о фильме с чернокожей Русалочкой

Артист осудил излишнюю толерантность западного кинематографа.

Эдгар Запашный возмутился новости о фильме с чернокожей Русалочкой
Эдгар Запашный Фото: Globallookpress.com

Несколько дней назад СМИ облетела новость, что в новой экранизации знаменитой «Русалочки» главную роль сыграет чернокожая 19-летняя RnB-исполнительница Халли Бейли. Девушка является протеже знаменитой певицы Бейонсе, а роль Ариэль станет ее кинодебютом.

Не все оказались обрадованы такому сообщению. Например, российский дрессировщик Эдгар Запашный высказал свое возмущение по этому поводу. Артист заметил, что происходящее в западном кино начинает напоминать абсурд.

«В новом фильме компании Дисней «Русалочку» будет играть темнокожая актриса!!!?
В какой стране мира сейчас притесняют негров (это Русское слово не несущее негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они так активно продвигают свои позиции!? Почему общество ведётся на эту фигню!? » — написал Запашный.

Он предположил, что если тенденция сохранится, то у нас есть шанс увидеть Белоснежку в исполнении «чернокожего гея-инвалида».

«Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это», — заключил Эдгар.

Многие поклонники поддержали артиста и выразили солидарность с его позицией, однако некоторые возразили, что это ограниченный взгляд, ведь Русалочка вымышленный персонаж, не имеющий реального прототипа, а, значит, по задумке режиссера, может выглядеть как угодно.

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Тэги:

Новая "Русалочка"РусалочкатолерантностьХалли БейлиЭдгар Запашный

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Эдгар Запашный возмутился новости о фильме с чернокожей Русалочкой
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