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Сябитова назвала единственное испытание, от которого откажется на «Форт Боярде»

Телеведущая, к примеру, не боится змей, но опасается пауков.

Сябитова назвала единственное испытание, от которого откажется на «Форт Боярде»
Роза Сябитова примет участие в «Форт Боярд». Фото: globallookpress.com

Во Франции продолжаются съемки нового сезона проекта «Форт Боярд» (СТС). Поучаствовать в шоу согласились многие российские знаменитости, в числе которых оказалась Роза Сябитова. Знаменитая телесваха поборется за победу в экстремальном состязании в ближайшее время.

По словам Сябитовой, ей интересен детективный жанр шоу и загадки, которые предстоит решить товарищам по команде. Испытания «Форт Боярда» ее не пугают, так как фобий у нее практически нет. Например, если ее запрут в темной комнате, ее сердце не замрет от ужаса, с легкостью она засунет руку и в ящик со змеями. Но есть и то, от чего откажется.

«Голову в ящик с пауками я бы точно не засунула, потому что здесь степень риска уже достаточно большая», – рассказала Сябитова порталу teleprogramma.pro.

Ведущая «Давай поженимся!» вспомнила, как когда-то уже рисковала своей жизнью на проекте «Без страховки», где можно было получить серьезную травму. Тогда артистка раз и навсегда пересмотрела свое отношение к подобным мероприятиям.

«Наверное, Бог меня не просто так помиловал – зачем-то я еще здесь нужна», – говорит Роза.

Роза Сябитова уже принимал участие в экстремальных состязаниях. Фото: ВКОНТАКТЕ
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Тэги:

Программа "Форт Боярд"Программа «Давай поженимся!»Роза Сябитова

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Сябитова назвала единственное испытание, от которого откажется на «Форт Боярде»
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