«Змеи меня не пугают» Сябитова отправилась на «Форт Боярд»

В интервью Teleprogramma.pro телесваха рассказала о своих фобиях и отношении к Сергею Шнурову.

Легендарная игра «Форт Боярд», ради которой в 90-е годы жители нашей страны целыми семьями собирались перед телевизором, скоро вернется на экраны с новыми героями. Съемки нового русского сезона проекта сейчас идут во Франции, участие в нем принимают музыканты, актеры, блогеры и прочие звёзды.

Как нам стало известно, позади уже два съемочных дня. Из Москвы во Францию каждый день организованно прибывает по десять участников (некоторые, правда, едут к месту съемок отдельно), их делят на равные команды и эти команды, одна за другой, проходят испытания форта.

В съемках уже приняли участие стендап-комики Антон Лирник, Таир Мамедов, Дмитрий Романов, Владимир Маркони, блогер Ника Вайпер, рэперы Бурито и ST, экс-солист группы «Hi-Fi» Митя Фомин, певица Варвара Визбор, актрисы Анна Цуканова-Котт, Валерия Дергилева, Екатерина Кузнецова, Лера Федорович, Валентина Мазунина, телеведущий Михаил Шац, танцор Евгений Папунаишвили, стилист Александр Рогов и даже сама Ольга Бузова!

Съемки продолжаются и в ближайшие дни наши знаменитости продолжат покорять форт. Соведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова станет членом одной из команд уже в эту пятницу, 12 июля. Портал Teleprogramma.pro решил воспользоваться случаем и пообщаться с телесвахой, пока она еще в Москве.

Форт Боярд привлек своими загадками

— Как вы получили приглашение участвовать в проекте «Форт Боярд». Сразу ли согласились и почему?

— Мне позвонили и предложили поехать. Я отказываться не стала, потому что уже была во многих экстремальных проектах и оставались лишь два, куда я хотела попасть — это «Форт Боярд» и «Последний герой».

После проекта «Без страховки» я пересмотрела свой взгляд на участие в таких проектах. Там я действительно рисковала своей жизнью, и потом, когда всё закончилось, сказала, что наверное Бог меня не просто так помиловал — зачем-то я еще здесь нужна.

С «Последним героем» не получится, потому что возраст всё-таки берет своё, но рада, что попаду на «Форт Боярд». Это сам по себе легендарный проект, кроме того, мне всегда интересны люди, экстрим и загадки. Люблю детективный жанр, так что суть игры меня очень привлекает.

— Каких испытаний этой телеигры вы больше всего опасаетесь?

— Точно могу сказать, что не пугают ни змеи, ни пауки. Если просто руки засовывать в ящик с гадами, то это вообще без проблем. Если попаду в черную комнату, где ничего не видно, то здесь у меня тоже никаких фобий нет. А вот голову в ящик с пауками я бы точно не засунула, потому что здесь степень риска уже достаточно большая.

Со Шнуровым пошла бы в разведку

— Кого из будущих партнеров по команде вы лучше всего знаете, с кем планируете держаться вместе?

— Дело в том, что я не знаю, в какой команде буду, мне это сообщат по прилету во Францию. И для меня это неважно — я и с мишкой косолапым смогу сыграться. Я командный игрок и знаю определенные хитрости, на меня всегда можно положиться, я не подведу.

Если партнерами будут незнакомые мне люди, то я постараюсь сперва их узнать, собрать про них всю информацию. Составив психологический портрет каждого члена команды, я буду понимать, на кого могу рассчитывать и как.

— Как вы считаете, легко ли будет участвовать в проекте с таким ведущим как Сергей Шнуров? Вы его хорошо знаете?

— С Сережей я знакома лично. Люблю и уважаю. Он профессионал своего дела, я имею в виду его творчество, музыку. Я не очень разбираюсь в музыке, но с Сергеем работала в проекте «Про любовь» на Первом канале. Меня на этот проект ввели в качестве помощи Сергею и Софико (журналист Софико Шеварднадзе — прим. ред.) в том числе, потому что я знаю телевизионный формат, знаю как вести такие шоу. Поэтому я сперва была мастером по подсказкам, а потом меня ввели в основной состав как ведущую.

Таких людей, как Шнуров, я очень уважаю. В том проекте он для меня раскрылся с неожиданной стороны — я узнала, что это умный, образованный, интеллигентный мужчина, это для меня было очень приятным открытием. Это очень круто. Таких мужчин на свете мало.

Я думаю, что Сережа учтет тот опыт, который у него уже имеется, и покажет всё свое великолепие. Он — лицо проекта и очень многое здесь зависит от него: будут смотреть или не будут. Я уверена, что Сережа справится. С таким человеком я в разведку пошла бы, это однозначно!

Наш портал желает удачи на проекте Розе Рауфовне, всем остальным участникам и Сергею Шнурову, конечно. Результат их работы мы сможем увидеть на канале СТС уже этой осенью.