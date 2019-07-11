Киркоров показал, чем занимаются дети в его отсутствие

Дети поп-короля эстрады Филиппа Киркорова – ребята уже относительно взрослые. Алла-Виктория в ноябре прошлого года отметила восьмилетие, всего на год младше ее Мартин. Дети они, как и все активные и любознательные. Это к чему все? А к тому, что уезжая в гастрольный тур, который, кстати, проходит у певца более, чем успешно, Филипп со спокойным сердцем оставлял своих наследников без присмотра папы.

больше по теме Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь Поп-король чудом спас дорогой костюм.

Но вот недавно артист сделал очередную публикацию, которая поначалу могла поволновать поклонников звезды.

«Где лучшие вечеринки? У Насти во влоге! Или как развлекаются дети пока папа на гастролях», — подписал небольшой видеоролик Филипп.

больше по теме Яркий кадр: Киркоров небанально показал Эйфелеву башню Артист находится на отдыхе во Франции.

На кадрах специально поставленного и записанного видео Алла-Виктория, Мартин и их друзья разыгрывают шуточную историю, веселятся и танцуют под последний хит папы «Стеснение пропало». Артиста явно позабавил этот ролик, потому что в подписи к нему, Киркоров, шутя, замечает, мол, «Стеснение пропало» заразно и передается по наследству.

«Милое», «нежное», «прелестное» видео, конечно, понравилось подписчикам певца.

«Чудо-детки. Ну, а под какую музыку еще могут танцевать дети Филиппа Киркорова вместе со своими друзьями? Только под вашу!» — уверена одна из фанаток.