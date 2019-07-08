«С корабля на бал»: Киркоров объявил, с какого города начнет гастроли после отпуска

В последнее время Филипп Киркоров активно публиковал на своей странице в Instagram отпускные фото. Поп-король хорошо провел время за границей с детьми, Аллой-Викторией и Мартином, семья побывала во Франции, Италии, но время отдыха подошло к концу. Киркоров написал в Instagram, что начинает новый концертный сезон со Ставрополя.

«Вот и закончились мои каникулы, еще вчера Сицилия, @dolcegabbana_man, а сегодня, 8 июля, в славный праздничный День любви и верности мы уже в ожидании первого премьерного шоу «Цвет настроения» летнего тура-2019 и начинаем через час в Ставрополе! С Корабля на Бал…» — подписал Филипп фото, сделанное в аэропорту этого южного города.

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Отвязный и яркий «отпускной» образ от Versace Киркоров сменил на вполне рабочую для артиста униформу: черная майка, белые брюки и белые кроссовки.

Поклонники пожелали своему кумиру удачных гастролей и драйва под стать названию тура Филиппа «Цвет настроения».