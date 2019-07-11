НОВОСТИ

Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии

Актриса очень рада, что ее «крик души» не вырезали из эфира.

Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии
Шукшина снова нелестно отозвалась о телевидении/hgloballookpress.com

Актриса Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии. Такое признание она сделала во время разговора с уфимскими журналистами. Звезда поблагодарила башкирских акул пера, а также их редакторов, что ее слова не вырезали из эфира. Она отметила, что федеральным каналам стоит поучиться у коллег из регионов.

На кадрах появившейся в Instagram на страничке Марии Шукшиной видеозаписи заслуженная артистка России рассказывала о своем спектакле и заявила: «Глоток свежего воздуха «Калина красная». А люди прямо изголодались, потому что очень много черноты, грязи, насилие такое идет. От вас как раз идет. С телевидения. Извините, но это так. Понимаете, какая история. Прямо такое мракобесие, и люди задыхаются», — заявила она.

Ниже она анонсировала спектакль «Калина красная», который будет показан на Алтае и в Сибири. «Счастлива сообщить, что в день рождения моего папы, Василия Шукшина, мы приедем с театром «Русская песня» в Алтайский край и Сибирь и покажем наш спектакль «Калина красная»: 24 июля — Барнаул, 25 июля — Новокузнецк, 26 июля — Прокопьевск, 27 июля — Кемерово. До встречи, дорогие, милые люди! Мой папа вас так любил!» — сказала актриса.

Напомним, что ранее Мария Шукшина часто нелестно высказывалась о программах на телевидении, где обсуждают личную жизнь знаменитостей. Она даже предлагала запретить такие программы и подписывала петицию.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алтайский крайБашкирияВасилий ШукшинМария ШукшинаУфа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мария Шукшина обвинила телевидение в черноте, грязи и мракобесии
Интересно?
Поделись с друзьями: