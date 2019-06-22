Мария Шукшина устроила банный день в Испании

Актриса Мария Шукшина, которая сейчас вместе с детьми отдыхает в Испании, сходила в местную баню. В Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых кроме звезды присутствуют ее подруги. При этом в бассейне, который расположен в бане, она купается с лимонами. «Банный день в Испании. Вот люблю с лимонами покупаться», — заявила актриса.

В комментариях пользователи стали интересоваться у актрисы, почему она набросала в бассейн лимонов. «А они на каждом шагу растут. Что еще с ними делать?» — отреагировала она.

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Отметим, что Мария Шукшина не прервала свой отпуск, несмотря на проблемы со здоровьем у своей матери. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина сейчас находится в одной из московских клиник. Женщина неважно себя чувствует после истории с отравлением ядовитым веществом «Крот» своего супруга, продюсера группы «На-На» Бари Алибасова.

Добавим, что Мария Шукшина, как ранее отмечала ее мать, так и не поздравила их с Алибасовым с днем бракосочетания. Она не признает этот достаточно странный, как считают многие, союз. Впрочем, Лидия Федосеева-Шукшина не держит зла на дочь. В семейных разговорах они предпочитают эту тему не обсуждать.