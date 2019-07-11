Лобода оценила обнаженную позу «вверх тормашками» Королевой

Певица не прошла мимо снимка своей коллеги по творческому цеху.

Певица Светлана Лобода в сторис Instagram оценила позу своей коллеги Наташи Королевой. Напомним, что первой обнаженный снимок разместила у себя на страничке именно украинская исполнительница. Наташа Королева не прошла мимо фотографии и также сфотографировалась обнаженной «вверх тормашками». В ответ на это Лобода написала: «Это же огонь. Обожаю» и поставила снимок супруги Тарзана.

Отметим, что позже выяснилось, что Светлана Лобода заимствовала снимок у известной американской блогерши. Таким способом она просто решила привлечь внимание к своему концерту, который пройдет 16 июля в Нижнем Новгороде.

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Кстати, американская блогерша, которая живет в Нью-Йорке и печатается в глянцевых журналах, не намерена мириться с «произволом». Она обвинила Лободу в том, что та не указала авторство снимка. Более того, американка утверждает, что Лобода отфотошопила фотографию.

В итоге Instagram защитил авторство американки и самовольно удалил скандальный пост Светланы Лободы. Тем временем певица заблокировала модель на своей странице. Блогер поблагодарила подписчиков за поддержку и призвала всегда указывать авторство, если кто-то публикует чужой снимок. Американка считает, что каждый должен знать реального автора произведения искусства.