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Лариса Гузеева воссоединилась с мужем на фоне слухов о разводе

Телесваха и ее супруг вместе оправились на отдых.

Лариса Гузеева воссоединилась с мужем на фоне слухов о разводе
Лариса Гузеева. Фото: globallookpress.com

Лариса Гузеева больше двух десятков лет живет в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. В последнее время вокруг пары регулярно возникают слухи о разводе, поводом к которым, зачастую, служат провокационные высказывания актрисы в эфире телешоу «Давай поженимся».

В июне ведущая телешоу призналась, что в отношениях с избранником начался кризис, который едва не привел к окончательному расставанию. Но сейчас поклонники вздохнули с облегчением: артистка, кажется, воссоединилась с супругом.

Телесваха устроила себе отпуск и отправилась в тур по Европе. Она уже посетила Германию и Италию, а теперь отдыхает в Словакии. На кадрах в блоге Гузеевой в Instagram можно увидеть, что пара путешествует вместе.

Фото: Instagram@_larisa_guzeeva_

Как сообщал портал teleprogramma.pro, в Италии Лариса Гузеева была в компании сына Георгия и невестки Анны. Родственники осмотрели достопримечательности Рима и даже устроили фотосессию в ночном городе.

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Тэги:

Лариса ГузееваПрограмма «Давай поженимся!»телеведущая

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Лариса Гузеева воссоединилась с мужем на фоне слухов о разводе
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