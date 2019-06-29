Римские каникулы: Гузеева отправилась в отпуск с сыном и невесткой

Несколько снимков из солнечной Италии телеведущая опубликовала в блоге.

Лариса Гузеева улетела в отпуск. Компанию ей составили сын Георгий и его супруга Анна. Сейчас семья находится в Италии и наслаждается красотой Рима. Несколько часов назад в блоге телеведущей программы «Давай поженимся!» появилась первая серия фото из отпуска.

На снимках она позирует вместе с невесткой Анной. Фото были сделаны ночью.

«Ночь в Риме. Георгий просил нас с Анечкой сидеть красиво», — прокомментировала один из снимков Гузеева.

Несколько поклонников телеведущей пожелали ей хороших «римских каникул» и отметили, что очень важно иметь столь теплые отношения с женой сына.

«Такие отношения с невесткой — просто мечта», — оставила комментарий одна из подписчиков.

Напомним, сын Гузеевой Георгий женился на девушке Анне в прошлом году. Свадьбу сыграли в Грузии. До бракосочетания пара встречалась около семи лет. Ведущая шоу «Давай поженимся!» не один раз говорила о своих теплых отношениях с невесткой. Им быстро удалось найти общий язык. Более того, Гузеева называет Анну своей второй дочерью.