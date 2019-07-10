«Не колхоз!»: Ксения Бородина ответила на критику ее новой прически

Телеведущая не согласилась с тем, что укладка выглядит по-деревенски.

Ксения Бородина не забывает делиться с поклонниками в соцсети новостями из своей жизни. Накануне телеведущая показала в Instagram фотографию, на которой она примерила на себя новый имидж.

В кадре она позирует в наряде в стиле девяностых – «вареной» куртке на несколько размеров больше и джинсах с высокой посадкой. Волосы девушка уложила легкими крупными локонами.

Одна из подписчиц тут же раскритиковала Ксению. По ее словам, ведущая сама когда-то заявляла, что кудри – это не стильно и прошлый век. «Вы же говорили, что кудри – это колхоз», – отметила поклонница.

Известно, что Бородина не любит критику в свой адрес. Она лично ответила на недоброжелательный комментарий и объяснила, что имела в виду совсем другое. Некрасивыми она считает лишь нарощенные волосы, завитые на щипцы.

Многие поклонники решили поддержать Ксению. Под снимком в блоге разгорелся настоящий спор, чем эти две укладки отличаются друг от друга. «Просто некоторые не понимают разницы между кудрями и локонами, а значит, и между колхозом и стилем», «Кудри, волны, локоны вообще разные вещи», – рассуждают подписчики.

К ведущей скандально известной телестройки всегда приковано внимание фанатов и хейтеров. Ее готовы критиковать за любую мелочь. Совсем недавно телеведущая подверглась критике за то, что в продуктовый магазин она часто берет с собой свою собачку Берти. Животное сидело в специальной переноске, которую Бородина поставила в тележку с продуктами, но пользователи соцсети посчитали это негигиеничным.