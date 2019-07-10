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Пригожин назвал глупостью ограничения для участников детского Евровидения

По словам продюсера, нельзя так поступать с детьми, представителями культуры и искусства.

Пригожин назвал глупостью ограничения для участников детского Евровидения
Пригожин высказался о политике Зеленского/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин назвал глупостью, граничащей с маразмом, решение Национальной общественной телерадиокомпании Украины не допускать к участию в конкурсе Детское Евровидение юных артистов, выступавших в России после 2014 года. Он считает, что нельзя так поступать с детьми, представителями культуры и искусства. Как он отметил, это преступление против человечества. Артисты должны выступать на сцене, но в данном случае, как он утверждает, демократия потерпела крушение.

Пригожин разочаровался политикой Зеленского/globallookpress.com

Также Пригожин выразил свое разочарование действиями нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, все надеялись, что с его приходом ситуация в соседней стране изменится. Впрочем, теперь можно констатировать, как выразился Пригожин, что на Украине по-прежнему занимаются словоблудием.

Пригожин не понимает, почему власти Украины так надеются на помощь США. По его словам, в случае угрозы никто не защитит Украину. Те, под чью дудку они сейчас пляшут, находятся на расстоянии десяти тысяч километров, сообщает РИА «Новости».

Между тем музыкальный критик Евгений Бабичев сказал, что Европейский вещательный союз должен отреагировать на такое решение украинских властей. Ему неприятно, что детей втянули в грязные политические скандалы. В то же время он увидел четкую тенденцию, которая началась еще во взрослом Евровидении. Там также украинским артистам устраивали допросы прямо на сцене. В итоге же от страны вообще никто не поехал на конкурс, сообщает телеканал «360».

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Тэги:

«Детское Евровидение — 2019»Владимир ЗеленскийИосиф ПригожинУкраина

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Пригожин назвал глупостью ограничения для участников детского Евровидения
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