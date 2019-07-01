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«Выглядит нереально!»: Пригожин восхитился загорелой фигурой Газманова

67-летний певец может дать фору молодым спортсменам.

«Выглядит нереально!»: Пригожин восхитился загорелой фигурой Газманова
Олег Газманов. Фото: globallookpress

Олег Газманов взял отпуск и уехал с семьей поближе к морю. Певец почти не вылезает из воды. Для активного отдыха Газманов выбрал SUP-доску, на которой плавают стоя — с помощью весла. Под палящим солнцем кожа быстро покрылась шоколадным загаром, который подчеркнул фигуру 67-летнего певца.

Иосиф Пригожин восхитился фигурой друга. Он оценил фото Олега Газманова в Instagram. Прекрасная форма коллеги вдохновила продюсера написать пост о том, что здоровое питание и физические нагрузки способны остановить старость. Пригожин сравнил Газманова с Валерией. 51-летнюю певицу трудно назвать «бабушкой» благодаря подтянутой фигуре.

«Ну как не восхищаться таким другом! Такие как Олег Газманов и Валерия полностью стирают границы возраста, опровергая теорию раннего старения. А ему скоро 70 и выглядит он нереально. Поэтому для нас всех они должны являться примером для подражания и восхищения», — написал Иосиф Пригожин.

В комментариях Валерией и Олегом Газмановым восхитилась и певица Слава. Подписчики Пригожина также похвалили здоровый образ жизни артиста. «Не пил, не курил, всю жизнь занимался спортом, не был замечен ни в каких скандалах, отличный семьянин — вот результат», — написали в комментариях.

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ВалерияИосиф Пригожинкрасивая фигураОлег Газманов

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«Выглядит нереально!»: Пригожин восхитился загорелой фигурой Газманова
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