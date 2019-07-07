Бородину раскритиковали за поход в продуктовый магазин с собакой

Ксения Бородина в эти дни вместе с супругом и детьми отдыхает в Италии. Компанию им также составил любимый пес по кличке Берти.

Для отпуска семья выбрала небольшой городок Форто-дей-Марми, который называют самым русским местом в этой стране. Во время путешествия Бородина старается рассказывать об Италии как можно больше. Это касается достопримечательностей, различных заведений и местных магазинов.

Накануне в режиме stories Ксения показала, как вместе с семьей закупает продукты. В кадр попали ее дочери, а также собака Берти. Питомец находился в специальной корзинке для животных, которая, в свою очередь, стояла в тележке с покупками. После таких публикаций телеведущую начали критиковать. По мнению многих подписчиков, нельзя класть продукты в корзину, рядом с которой находится собака.

Нужно сказать, что ведущая телестройки никогда не отмалчивается и резко отвечает на обвинения и критику. Так произошло и в этот раз. Несколько едких сообщений она опубликовала в своем блоге и прокомментировала их.

Ксения Бородина и сама часто критически высказывается по разным поводам. Так, недавно она осудила один из выпусков программы «Орел и решка». Очередной эфир посвятили жизни на Сейшельских островах.