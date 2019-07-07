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Бородину раскритиковали за поход в продуктовый магазин с собакой

Ведущая телестройки сразу же ответила на подобные комментарии в своем блоге.

Бородину раскритиковали за поход в продуктовый магазин с собакой
Ксения Бородина Фото: East News

Ксения Бородина в эти дни вместе с супругом и детьми отдыхает в Италии. Компанию им также составил любимый пес по кличке Берти.

Для отпуска семья выбрала небольшой городок Форто-дей-Марми, который называют самым русским местом в этой стране. Во время путешествия Бородина старается рассказывать об Италии как можно больше. Это касается достопримечательностей, различных заведений и местных магазинов.

Накануне в режиме stories Ксения показала, как вместе с семьей закупает продукты. В кадр попали ее дочери, а также собака Берти. Питомец находился в специальной корзинке для животных, которая, в свою очередь, стояла в тележке с покупками. После таких публикаций телеведущую начали критиковать. По мнению многих подписчиков, нельзя класть продукты в корзину, рядом с которой находится собака.

Бородина ответила на критику хейтеров
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/stories/borodylia/

Нужно сказать, что ведущая телестройки никогда не отмалчивается и резко отвечает на обвинения и критику. Так произошло и в этот раз. Несколько едких сообщений она опубликовала в своем блоге и прокомментировала их.

Ксения Бородина и сама часто критически высказывается по разным поводам. Так, недавно она осудила один из выпусков программы «Орел и решка». Очередной эфир посвятили жизни на Сейшельских островах.

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Бородину раскритиковали за поход в продуктовый магазин с собакой
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