Кевин Спейси не сможет вернуться на экраны из-за Трампа
Кинокритик Давид Шнейдеров выдвинул версию о политической подоплеке в деле о домогательствах.
После того, как Сеть всколыхнуло видео, записанное Кевином Спейси от лица главного героя «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, для многих поклонников таланта артиста заблестел лучик надежды, что это свидетельствует о возвращении их кумира.
Киноэксперт отметил, что ему искренне жаль, что из-за Трампа и его советников, которые устроили всю эту заварушку, Спейси не сможет вернуться в «Карточный домик», так как без него этот проект будут совсем другим. Шнейдеров убежден, что история с #Metoo — политическая провокация и он полностью на стороне «обвиняемых», на которых попросту травят, пишут сайты Argumenti.ru и НСН.
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