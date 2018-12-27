Кевин Спейси не сможет вернуться на экраны из-за Трампа

Кинокритик Давид Шнейдеров выдвинул версию о политической подоплеке в деле о домогательствах.

После того, как Сеть всколыхнуло видео, записанное Кевином Спейси от лица главного героя «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, для многих поклонников таланта артиста заблестел лучик надежды, что это свидетельствует о возвращении их кумира.

Однако кинокритик Давид Шнейдеров сомневается, что это произойдет пока президентом США является Дональд Трамп . Он отметил, что шумиха вокруг секс-скандалов на «фабрике грез» приняла раздутую и омерзительную форму. Однако если внимательно просмотреть список людей, которых обвинили в домогательствах (Кевина Спейси, Харви Вайнштейна ), то они всегда выступали за партию демократов и были ярыми противниками кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Против нынешнего хозяина Белого дома выступил весь Голлиувуд, поэтому глава государства нашел легкий способ разделаться с непокорными, сыграв на псевдотолерантности и псевдоущемленности американских женщин. Шнейдеров убежден, что все эти обвинения в харассменте ни что иное, как политический заказ.

Киноэксперт отметил, что ему искренне жаль, что из-за Трампа и его советников, которые устроили всю эту заварушку, Спейси не сможет вернуться в «Карточный домик», так как без него этот проект будут совсем другим. Шнейдеров убежден, что история с #Metoo — политическая провокация и он полностью на стороне «обвиняемых», на которых попросту травят, пишут сайты Argumenti.ru и НСН.