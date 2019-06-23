Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян

У бывшей солистки группы Hi-Fi Тани Тершиной с недавних пор жизнь поменялась кардинально – она стала мамой. На первый план вышли заботы о сыне, а размышления все больше касаются изменений, которые с ней начали происходить.

И все же звезда не стала затворницей или скромницей в стиле «я же мать». Татьяна продолжает участвовать в фотосессиях, а недавно побывала на дне рождении приятельницы, которое состоялось в стиле «Один в один». Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.

Судя по последним постам певицы в Instagram, она решила примерить на себя роль мировой знаменитости Ким Кардашян, повторив все «выдающиеся» части тела звезды американского реалити-шоу.

«Итак , едем на день рождения в стиле « Один в один». Отгадайте с первого раза, в кого я перевоплотилась? Глаза мои конечно никак не уменьшишь, но зад по бокам получилось», — пишет Терешина под небольшим роликом, в котором и демонстрирует полученный результат.

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Поклонники звезды признались, что образ Ким Татьяне удался на славу.