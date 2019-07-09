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Из-за украшения Меган Маркл дважды «обрушился» сайт ювелирной марки

Герцогиня Сассекская появилась на матче в Уимблдоне в цепочке с кулоном от Emma Swann, после чего страничка онлайн-магазина "сломалась" из-за наплыва желающих купить такое же ювелирное изделие.

Из-за украшения Меган Маркл дважды «обрушился» сайт ювелирной марки
Желающие приобрести украшение как у Меган Маркл обрушили ювелирный сайт. Фото: Global Look Press

Неожиданное появление Меган Маркл на матче Серены Уильямс на Уимблдоне стало не только сюрпризом для публики, но и обернулось прибылью для одного из австралийских ювелирных брендов.

Герцогиня Сассекская пришла на спортивное мероприятие в в цепочке с кулоном от Emma Swann из серии Love Letters — «Буквы любви». Супруга принца Гарри выбрала букву «А» в честь своего сына Арчи Харрисона.

Сразу же после этого дизайнер Эмма Свэнн сообщила, что ее сайт обрушился дважды из-за многочисленных  желающих приобрести такое же украшение с разными инициалами.

Автор коллекции рассказала, что клиенты желали купить цепочки с инициалами детей, родителей, возлюбленных.

Ювелир призналась, что ей никогда не доводилось общаться с Меган, но она является горячей фанаткой королевской семьи. Стоимость подвески, сделанной из золота в 18 карат, составляет 590 долларов или 32 тысячи рублей.

Украшение, сделанное вручную, было отправлено герцогине из Сиднея в Лондон.

«Меган современная, стильная и всегда в тренде — именно таковыми и являются сейчас персонализированные украшения. Они символизируют чувства и любовь, поэтому людям понравилось, что она надела эту цепочку с кулоном», — пояснила дизайнер.

Свэнн также отметила, что люди все чаще предпочитают покупать украшения из драгоценных металлов, а не дешевых сплавов, так как они более долговечны.

«Мои Love Letters сделаны из золота в 18 карат — это самый высококачественный материал. Именно его используют такие бренды, как Tiffany, Bulgari, Cartier и Graaf», — цитирует дизайнера Daily Mail.

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Из-за украшения Меган Маркл дважды «обрушился» сайт ювелирной марки
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