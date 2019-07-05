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Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Герцогиня Сассекская выглядела стильно и была в приподнятом настроении.

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Меган Маркл пришла на турнир вместе с университетскими подружками. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет. На этот раз она пришла на теннисный турнир на Уимблдоне, что бы в компании Женевьевы Хиллс и Линдси Рот, своих друзей по Северо-Западном университету в США, поддержать Серену Уильямс, которая начисто разбила свою соперницу Кайю Джувана.

На герцогине Сассекской был черный жилет и стильный белый пиджак в полоску, которые она одела в паре с синими джинсами. На голове у Меган была аккуратная белая шляпа. Дополняло ансамбль очаровательное ожерелье с буквой «А» в честь ее двухмесячного сына, пишет Daily Mail. Меган выглядела в приподнятом настроении, тем более, что ее подруга и, возможно, тайная крестная Арчи убедительно выиграла встречу.

Напомним, уже в ближайшие дни герцог и герцогиня Сассекские крестят своего сына Арчи Харрисона в той же церкви. Где венчались они сами. В нарушении установившихся веками традиций, Меган и Гарри объявили, что засекретили имена крестных своего первенца, чем вызвали новую волну критики в свой адрес. Но, если верить слухам, крестной матерью двухмесячного Арчи может стать та самая Серена Уильямс.

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Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
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