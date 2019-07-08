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Вайкуле списала на судьбу отсутствие детей в своей жизни

Звездная певица дважды делала аборт.

Вайкуле списала на судьбу отсутствие детей в своей жизни
Вайкуле объяснила, почему у нее нет детей/globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле во время программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему у нее нет детей. Известно, что в своей жизни звезда делала два аборта.

Вайкуле считает, что у каждого на этом свете своя судьба/globallookpress.com

Кроме того, в 2010 году исполнительница была беременна с помощью искусственного оплодотворения, но произошел выкидыш. Позже звезда хотела усыновить ребенка, но ее крестный духовник не дал на это благословение, и она не пошла против его воли.

«Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать свою судьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминая свое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения. Аборт – страшное убийство. Я не раз говорила и буду говорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже в месяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе не потому, что хочу их забрать. Просто, чтобы они подумали над своими действиями», – сказала певица.

Также исполнительница обратилась к самой себе в юности, посмотрев на фотографию, где ей не больше пятнадцати лет. «Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Пусть все мечты сбудутся. Пусть рядом всегда будут любящие люди. Это я считаю, самое главное в жизни», – заявила Лайма Вайкуле.

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Андрей ЛатковскийБорис КорчевниковЛайма ВайкулеПрограмма "Судьба человека"

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Вайкуле списала на судьбу отсутствие детей в своей жизни
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