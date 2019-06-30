Пригожин разместил архивный снимок с шевелюрой на голове

Продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей страничке в Instagram снимок, на котором он с волосами. Как известно, сейчас продюсер полностью лысый. Как отметил супруг певицы Валерии, фотография была сделана 25 лет назад. Рядом с ним стоит его давний друг певец Сосо Павлиашвили, которому на днях исполнилось 55 лет.

«Дорогой мой грузинский брат! От всей души тебя поздравляю с юбилеем. Мы столько прошли, столько видели, дай Бог каждому. Я абсолютно уверен, что ты не только гениальный музыкант, но и настоящий человек с большой буквы. Ценю и уважаю. Сосо Павлиашвили. На фото: такими мы были 25 лет назад», – отметил Иосиф Пригожин.

Добавим, что совсем недавно Иосиф Пригожин помирился с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Продюсер и певец заявили, что не имеют друг к другу никаких претензий.

Ранее Филипп Киркоров говорил, что Иосиф Пригожин при первой возможности предаст семью. Поп-король не верил в то, что продюсер искренен со своей женой Валерией. Чуть позже продюсер заявил, что в принципе понимает, почему поп-король на него злится. Он вспомнил, что когда-то именно Киркоров добивался права быть рядом с Валерией, но потерпел неудачу. Пригожин и сам удивлялся, что нашла в нем, лысом мужчине, его прекрасная супруга.