Рубашку Киркорова на модном показе чуть не съела лошадь

Филипп Киркоров подвергся «нападению» лошади. Забавную запись он разместил в сторис Instagram. В эти дни поп-король отечественной эстрады находится на ежегодном дефиле Dolce & Gabbana.

Как известно, Филипп Киркоров известный модник. На показе артисту приглянулся балахон, расшитый пайетками в имперском стиле, халат и летний костюм из шорт и рубашки, сшитых из принтованного льна. В последнем наряде Филипп отправился на вечеринку, которую устроили знаменитые дизайнеры. Во время фотосессии с лошадью, которая участвовала в показе, Киркоров вдруг почувствовал боль в руке. Как оказалось, конь укусил артиста и принялся жевать его дорогую рубашку.

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«Алла! Она меня ест!» — закричал в какой-то момент Филипп Киркоров, обращаясь к своей спутнице. К счастью, через несколько минут от поп-короля отвели животное и он остался цел. Не пострадал и его шикарный наряд.

Напомним, что Филипп Киркоров завалил вещами свою московскую квартиру. Его гардеробной могут позавидовать многие. При этом он честно признавался в многочисленных интервью, что многие из своих брендовых вещей даже никогда не надевал. Они лишь висят у него дома на вешалках.